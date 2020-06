"Mini-Vertrag": Klopp kann bis Saisonende mit Lallana planen

Köln (SID) - Teammananger Jürgen Klopp kann bis zum Ende der englischen Fußball-Saison mit Mittelfeldspieler Adam Lallana planen. Wie der FC Liverpool am Dienstag mitteilte, hat der 32-Jährige einer Mini-Vertragsverlängerung bis Ende Juli zugestimmt.

Verlängert seinen Vertrag um einen Monat: Adam Lallana © SID

"Das ist so, wie es sein sollte", wird Klopp auf der Vereins-Homepage zitiert: "Ich freue mich, dass er mit uns die Saison beendet und den Abschied erhält, den er verdient." Die Premier League nimmt am 17. Juni den Spielbetrieb nach der Corona-Zwangspause wieder auf, der letzte Spieltag soll am 26. Juli stattfinden.

"Er ist ein Spitzen-Profi und ein noch besserer Mensch", sagte Klopp. Lallana habe in Gesprächen immer wieder betont, dass die Spieler Priorität haben müssten, die länger beim Klub bleiben. "Aber seine Rolle ist zu wichtig, um ihn vor Saisonende zu verlieren", sagte Klopp.

In 178 Partien erzielte Lallana 22 Tore für Liverpool. Dem Champions-League-Sieger fehlen nur noch zwei Siege zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren.