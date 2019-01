Minister: Katars Verkehrsinfrastruktur für WM wird 2020 fertig

Genf (SID) - Die Verkehrsinfrastruktur für die Endrunde der Fußball-WM im Winter 2022 wird bereits im kommenden Jahr fertig sein. Dies versicherte der katarische Verkehrs- und Kommunikationsminister Jassim Saif Ahmed Al-Sulaiti der französischen Nachrichtenagentur AFP. Der Politiker geht bei den Planungen derzeit aber noch von der Teilnahme von 32 Mannschaften aus und nicht von 48, wie es Weltverbands-Präsident Gianni Infantino (Schweiz) anstrebt.

Die Verkehrsinfrastruktur steht vor der Fertigstellung © SID

"Es wird alles zwei Jahre vor dem Turnier fertig sein", sagte Al-Sulaiti am Freitag in Genf. Daran könne auch die Blockadepolitik des Nachbarn Saudi-Arabien oder der Vereinigten Arabischen Emirate nichts ändern. Sollte die Teilnehmerzahl allerdings auf 48 aufgestockt werden, müsse man die Situation neu bewerten.

Derzeit werden in dem Emirat am Persischen Golf Dutzende neue Straßen gebaut, der Flughafen in Doha wird erweitert, und zudem werden zahlreiche Eisenbahnlinien im ganzen Land sowie eine Stadtbahn und ein U-Bahn-System in der Hauptstadt ausgebaut.