Ministerpräsident Söder empfängt Double-Sieger FC Bayern München

München (SID) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird Mannschaft, Trainer, Betreuer und die Vereinsführung von Bayern München am 28. August in der Staatskanzlei empfangen. Söder ehrt den deutschen Fußball-Rekordmeister für den Gewinn der Meisterschaft und des DFB-Pokals in der vergangenen Saison.