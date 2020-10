Minnesota Wild: Neuer Zweijahresvertrag für NHL-Profi Sturm

Köln (SID) - Der deutsche Eishockeyspieler Nico Sturm hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen neuen Zweijahresvertrag bei Minnesota Wild erhalten. Der 25-Jährige aus Augsburg bekommt nach Klubangaben für seine Unterschrift 1,45 Millionen Dollar (rund 1,2 Millionen Euro).

Neuer Vertrag für Nico Sturm © SID

Sturm hat in der abgelaufenen Saison sechs Hauptrunden- und zwei Play-off-Spiele für Minnesota absolviert. Dabei gelangen ihm ein Tor und zwei Assists. Für die Iowa Wild machte Sturm in der American Hockey League (AHL) 55 Partien. Im Trikot des Farmteams verbuchte der Center zwölf Tore und 20 Assists.

Sein erstes NHL-Tor erzielte Sturm am 7. August gegen die Vancouver Canucks (4:5 n.V.) beim Aus in der Qualifikation für die Meisterrunde. Er ist erst der zweite Spieler in der Vereinsgeschichte, der seine Torpremiere in den Play-offs feierte.