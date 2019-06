Minsk: Ringerin Hemmer gewinnt Bronze - Rädelt im Finale

Minsk (SID) - Nina Hemmer hat bei den Europaspielen in Minsk die zweite Bronzemedaille für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) gewonnen. In der Gewichtsklasse bis 53 kg setzte sich die Ückeratherin am Donnerstag im Kampf um Platz drei gegen die Türkin Zeynep Yetgil durch. Tags zuvor hatte der Freistil-Ringer Ahmed Dudarov (86 kg/Triberg) ebenfalls Bronze geholt.

Nina Hemmer gewinnt Bronzemedaille © SID

Eine Medaille sicher hat außerdem Francy Rädelt (bis 76 kg/Frankfurt/Oder), die nach dem Sieg gegen Sabira Alijewa (Aserbaidschan) im Finale am Freitag (19 Uhr MESZ) steht. Gegnerin ist Wassilissa Marsaljuk aus Weißrussland.