Mintgrün mit lila Streifen: FC Bayern präsentiert neues Auswärtstrikot

München (SID) - Öfter mal was Neues: Der FC Bayern präsentiert sich seinen Fans bei Auswärtsspielen künftig in mintgrünen adidas-Trikots mit lila Streifen. "Ein eleganter Polokragen und abgesteppte Bündchen an den Ärmeln sorgen für einen besonderen Look in Pastell-Tönen", heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Bayern München präsentiert sein neues Auswärtstrikot © SID

Zum ersten Mal wird das neue Dress am 21. Juli im Einsatz sein: In Klagenfurt trifft der deutsche Fußball-Rekordmeister dann im Rahmen des International Champions Cup auf den französischen Meister Paris Saint-Germain. Bereits am Donnerstag bestritt das Team von Trainer Niko Kovac das für die Medien öffentliche Training in den neuen mintgrünen Trikots mit lila Hosen.