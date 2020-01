"Mir ist nicht bange": Bitter ruft nach Ankunft in Wien Neustart aus

Wien (SID) - Nationaltorhüter Johannes Bitter hat nach der Ankunft der deutschen Handballer am Hauptrunden-Spielort Wien einen Neustart ausgerufen. "Wir hoffen, dass es jetzt unser Reset-Knopf wird", sagte Bitter am Dienstagnachmittag: "Ich bin froh, dass wir aus Trondheim weg sind. Irgendwie lag da eine Last auf unseren Schultern. Wir haben noch Luft nach oben, das wissen wir alle. Aber jetzt geht das Turnier erst richtig los."

Ist weiterhin vom Team überzeugt: Jogi Bitter © SID

Bitter ist von den Qualitäten des Teams weiterhin überzeugt. "Wir müssen unsere Stabilität jetzt finden und unseren Weg gehen", sagte der Weltmeister von 2007: "Jeder einzelne kann noch etwas herauskitzeln. Das haben wir im Training gezeigt. Mir ist da nicht bange, wir kriegen das schon auf die Platte." Erster Hauptrundengegner ist am Donnerstag Weißrussland, am Samstag geht es gegen Kroatien.