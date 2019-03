Mischa Zverev in Miami weiter - Gojowczyk und Petkovic ausgeschieden

Miami (SID) - Tennisprofi Mischa Zverev (Hamburg) ist beim Masters in Miami in die zweite Runde eingezogen. Der 31-Jährige profitierte dabei von der Aufgabe seines Gegners Nicola Kuhn (Spanien) beim Stand von 4:6, 7:5, 2:2. Im zweiten Satz lag Zverev, der nun auf Nikolos Bassilaschwili (Georgien/Nr. 17) trifft, bereits 2:5 zurück und wehrte insgesamt acht Matchbälle ab.

Mischa Zverev ist erneut in Runde eins ausgeschieden © SID

Der Münchner Peter Gojowczyk und die Darmstädterin Andrea Petkovic sind in Miami dagegen bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Gojowczyk unterlag dem Argentinier Federico Delbonis in 1:18 Stunden mit 4:6, 2:6, Petkovic verlor gegen Amanda Anisimova (USA) 4:6, 3:6.

Nach Doha/Katar (gegen Maximilian Marterer) und den Australian Open (gegen Karen Chatschanow) ist es Gojowczyks dritte Erstrunden-Niederlage in diesem Jahr. Beim Masters in Indian Wells war er vor zehn Tagen in der zweiten Runde mit 1:6, 5:7 an dem späteren Finalisten Roger Federer (Schweiz) gescheitert.

Petkovic hatte in Indian Wells in der ersten Runde gegen Venus Williams (USA) verloren. Ihr bisher bestes Ergebnis in diesem Jahr ist die Viertelfinal-Teilnahme im Januar in Brisbane.

Das Turnier in Miami findet nach 34 Jahren auf der Halbinsel Key Biscayne in diesem Jahr zum ersten Mal im Hard Rock Stadium, der Spielstätte des Footballteams Miami Dolphins, statt. Es ist das zweite Masters-Turnier im ATP-Kalender und das zweite Premier Mandatory der WTA Tour.