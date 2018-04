Mischa Zverev in Monte Carlo in der zweiten Runde

Monte Carlo (SID) - Tennisprofi Mischa Zverev (30) hat die erste Runde beim Sandplatz-Masters in Monte Carlo überstanden. Der ältere der beiden Zverev-Brüder setzte sich in seiner Wahlheimat gegen den 17 Jahre alten Kanadier Felix Auger-Aliassime 6:2, 6:7 (4:7), 6:1 durch. Im zweiten Match wartet der an Position sieben gesetzte Franzose Lucas Pouille auf Zverev.

Gewinnt sein erstes Match in Monte Carlo: Mischa Zverev © SID

Beim mit 5,238 Millionen Euro dotierten Auftakt in die europäische Sandplatzsaison sind insgesamt fünf deutsche Tennisprofis am Start. Alexander Zverev (20) steht nach einem Freilos bereits in der zweiten Runde. Am Montag sind zudem Peter Gojowczyk (München), Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und Jan-Lennard Struff (Warstein) gefordert.