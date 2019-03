Mischa Zverev und Marterer in Miami ausgeschieden

Miami (SID) - Der Weltranglistendritte Alexander Zverev (Hamburg) ist beim ATP-Masters in Miami der letzte Deutsche im Herreneinzel. Am Freitag schieden sein älterer Bruder Mischa und der Nürnberger Maximilian Marterer in der zweiten Runde aus. Mischa Zverev verlor gegen den Georgier Nikolos Basilaschwili mit 3:6, 2:6. Marterer zog bereits vor dem ersten Aufschlag gegen den Kanadier Milos Raonic zurück.

Mischa Zverev ist erneut in Runde eins ausgeschieden © SID

Alexander Zverev ist beim zweiten Masters-Turnier des Jahres an Nummer zwei gesetzt und trifft nach einem Freilos zum Auftakt in der zweiten Runde auf den spanischen Altmeister David Ferrer.