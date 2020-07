Missbrauchsskandale: Turn-Weltverband soll Symposion organisieren

Hamburg (SID) - Der Turn-Weltverband FIG soll zeitnah ein Symposion organisieren, um die in den vergangenen Wochen bekannt gewordenen Missbräuche von überwiegend minderjährigen Athleten aufzuarbeiten und wirksamer zu bekämpfen. Dies hat der nationale Verband der Niederlande in einem Offenen Brief an die FIG gefordert.

In einer ersten Stellungnahme erklärte der Weltverband, man arbeite intensiv an dieser Problematik. "Es sind große Veränderungen bei der Trainingsarbeit nötig. Aber sie sind auch tiefgreifend und brauchen ihre Zeit", sagte dazu Alex McLin, Direktor der FIG-Ethikkommission, der BBC.

Das Gremium war im Januar 2019 als Reaktion auf die Missbrauchsfälle rund um Larry Nassar in den USA ins Leben gerufen worden. Der langjährige Teamarzt der US-Kunstturnerinnen wurde wegen sexuellen und körperlichen Übergriffen auf die Athletinnen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.