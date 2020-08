Mit 63 Tagen Verspätung: Tour de France in Nizza gestartet

Nizza (SID) - Mit 63 Tagen Verspätung hat am Samstag in Nizza die 107. Tour de France begonnen. Um 14.00 Uhr gingen 176 Radprofis vom Rathaus der Mittelmeer-Metropole zunächst neutralisiert auf die erste von 21 Etappen über insgesamt 3484 km, darunter auch zwölf deutsche Fahrer. Um 14.19 Uhr erfolgte der scharfe Start.

Aufgrund der Corona-Bestimmungen waren nur wenige handverlesene Zuschauer unmittelbar in Startbereich zugelassen. Auf den ersten Kilometern durch die Innenstadt Nizzas standen jedoch Tausende Fans am Streckenrand, wenngleich nicht die Massen, die bei einem "Grand Depart" zu "normalen" Zeiten erwartet worden wären.

Die Tour hätte eigentlich am 27. Juni starten sollen, war wegen der Corona-Pandemie aber verschoben worden. Die Radsport-Saison wurde nach viereinhalb Monaten Pause Anfang August fortgesetzt.

Ob die Tour auch das Ziel am 20. September in Paris erreicht, ist angesichts der stark gestiegenen Infektionszahlen in Frankreich zumindest fraglich. Es wäre der erste Abbruch in der 117-jährigen Geschichte des wichtigsten Rennens der Welt.

Ausgetragen wird die Grande Boucle in diesem Jahr unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Die Anzahl der Zuschauer ist an neuralgischen Punkten stark begrenzt, an den großen Anstiegen auf den Bergetappen sind keine Wohnmobile erlaubt. Sollten in einem Team binnen sieben Tagen zwei Coronafälle auftreten, wird dieses aus der Tour ausgeschlossen - auch wenn kein Fahrer, sondern "nur" Mitarbeiter positiv getestet wurden.