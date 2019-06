Mit Christian Dissinger: Skopje gewinnt Final Four zum zweiten Mal

Köln (SID) - Vardar Skopje mit dem früheren deutschen Nationalspieler Christian Dissinger hat zum zweiten Mal nach 2017 das Final Four der Handball-Champions-League in Köln gewonnen. Im Endspiel setzte sich der Klub aus Nordmazedonien mit 27:24 (16:11) gegen den ungarischen Vertreter Telekom Veszprem durch. Veszprem wartet damit weiterhin auf den ersten Titel beim Final Four.

Ivan Cupic und Vardar Skopje gewinnen das Final Four © SID

Das Spiel um Platz drei entschied der FC Barcelona für sich. Die Spanier, die im Halbfinale am Samstag gegen Vardar in der zweiten Halbzeit komplett eingebrochen waren, gewannen gegen den polnischen Meister KS Kielce mit 40:35 (20:16).