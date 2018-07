Mit Englands Fußballern: Auch Hamilton will zum WM-Finale

Silverstone (SID) - Die Erfolge der englischen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Russland lassen auch Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton vom ganz großen Wurf träumen. "Ich habe mir den Finaltag freigeschaufelt und freigehalten, weil ich an diesem Tag in Russland sein will", sagte der Mercedes-Pilot im Vorfeld seines Heimrennens in Silverstone. Die Three Lions hatten am Dienstagabend in einem Elfmeterkrimi das Achtelfinale gegen Kolumbien gewonnen und treffen am Samstag nun auf Schweden.

Lewis Hamilton träumt von einem WM-Finale mit England © SID

Der Auftritt seiner Landsleute im Viertelfinale bringt Hamilton in eine komplizierte Lage, da das Qualifying zum Großen Preis von Großbritannien (15.00 Uhr MEZ/RTL) erst mit Anpfiff des WM-Duells endet. "Welche Strafe gibt es, wenn man die Pressekonferenz nach dem Qualifying schwänzt", fragte er daher am Donnerstag grinsend: "Kann man das verhandeln? Ich werde nämlich das Spiel schauen."

Auch Hamilton sieht derzeit einen gewaltigen Zuspruch der aus Erfahrung eigentlich stets skeptischen englischen Fußball-Fans. "Die Mannschaft hat so viel Druck, aber gleichzeitig spürt man so viel Unterstützung für sie", sagte der 33-Jährige: "Die Engländer tragen einfach sehr viel Leidenschaft für Sport in sich." Die Mannschaft um Kapitän Harry Kane hat im Fußball-Mutterland Hoffnungen auf den ersten Finaleinzug seit dem Titelgewinn 1966 geweckt.