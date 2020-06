Mit Froome und Bernal: Virtuelle Tour de France im Juli

Berlin (SID) - Der Startschuss für die Tour de France 2020 fällt früher als erwartet - zumindest virtuell. Die Organisatoren des wichtigsten Radrennens der Welt verkündeten am Montag die Pläne für die erste digitale Ausgabe der Frankreich-Rundfahrt. Für das Online-Event auf der Trainingsplattform Zwift gaben mehrere Top-Fahrer ihre Zusage, unter anderem nehmen die Tour-Sieger Chris Froome, Geraint Thomas und Vorjahreschampion Egan Bernal teil.

Chris Froome (r.) sagt für Online-Event zu © SID

Insgesamt sind 23 Teams bei den Männern und 16 Mannschaften bei den Frauen gelistet. Stattfinden sollen die sechs Etappen an den ersten drei Juli-Wochenenden, der Startschuss fällt am 4. Juli. Hobbyfahrer sind zum Mitmachen aufgefordert. Die Rennen der Profis sollen in 130 Länder übertragen werden.

"Ich kann mir den Juli ohne Radrennen nicht vorstellen", sagte Tour-Boss Christian Prudhomme. Die 107. Tour de France hätte eigentlich am vergangenen Samstag in Nizza starten sollen. Der Grand Depart wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf den 29. August verschoben.