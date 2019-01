Mit Greiss im Tor: Islanders schlagen Topteam Tampa Bay

New York (SID) - Der deutsche Eishockey-Nationaltorwart Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen Achtungserfolg eingefahren. Die Islanders gewannen ihr Heimspiel gegen die Tampa Bay Lightning, souveräner Tabellenführer der Eastern Conference, mit 5:1.

Greiss gelingen 38 Paraden © SID

Der 32 Jahre alte Greiss, der mit 38 Paraden eine gute Leistung zeigte, stand die gesamte Spielzeit zwischen den Pfosten der Gastgeber. Angreifer Tom Kühnhackl hingegen kam erneut nicht zum Einsatz, der 26-Jährige aus Landshut war zuletzt am 3. Januar für den viermaligen Stanley-Cup-Sieger aufgelaufen.

Die Islanders stehen nach 44 Spielen der Regular Season mit 54 Punkten auf Platz vier der Metropolitan Division und haben damit unverändert alle Chancen auf das Erreichen der Play-offs. Tampa Bay führt die Tabelle im Osten mit 72 Zählern weiter an.