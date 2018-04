Mit Sieg gegen Hannover: Nagelsmann will Konkurrenz unter Druck setzen

Sinsheim (SID) - Trainer Julian Nagelsmann vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim will die Konkurrenten im Kampf um einen Platz in der Champions League mit einem Dreier am Freitag gegen Hannover 96 (20.30 Uhr/Eurosport-Player) unter Druck setzen. "Es ist sicher ein Vorteil, wenn man mit einem Sieg vorlegen kann. Dafür müssen wir aber unsere Hausaufgaben machen", sagte der Coach am Donnerstag.

Nagelsmann kann mit Hoffenheim am Freitag vorlegen © SID

Die Hoffenheimer sind seit acht Partien ungeschlagen und wollen ihre Erfolgsserie bis zum Saisonende ausbauen. "Wir sind froh, dass wir im Flow sind. Jetzt wollen wir den Flow auch so zu Ende bringen", äußerte Nagelsmann, der auf die verletzten Benjamin Hübner, Dennis Geiger und Stefan Posch sowie auf den gesperrten Florian Grillitsch verzichten muss.

Mit einem Sieg gegen die Niedersachsen würden die Hoffenheimer zumindest vorübergehend auf den vierten Platz klettern, der aufgrund einer Neuregelung durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) erstmals zu direkten Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League berechtigt.

Die Kraichgauer belegten bereits am Ende der vergangenen Saison den vierten Rang. In den Play-offs zur Königsklassen-Gruppenphase scheiterte die TSG am früheren englischen Rekordmeister FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp, der nach dem 5:2 im Halbfinal-Hinspiel gegen AS Rom kurz vor dem Einzug ins Endspiel steht. Die Hoffenheimer mussten anschließend in der Europa League antreten und schieden in der Gruppenphase aus.