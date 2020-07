Mit Struff und Kohlschreiber: Neue Turnierserie in Halle/Westfalen

Halle Westfalen (SID) - Das traditionelle Rasen-Turnier von Halle fiel der Coronakrise zum Opfer, dennoch kommen in diesem Sommer zahlreiche Tennisstars nach Ostwestfalen. Ab Montag wird die Schauturnier-Serie "International Premier League" (IPL) in Halle stattfinden. Zugesagt haben unter anderem die Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein), Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und Kevin Krawietz (Coburg). Bei den Frauen soll auch Laura Siegemund (Metzingen) antreten, wenn die WTA-Tour nicht wie geplant in der kommenden Woche startet.

Auch Jan-Lennard Struff nimmt am Turnier teil © SID

Insgesamt kämpfen über fünf Wochen 190 Spielerinnen und Spieler in über 450 Matches um ein Preisgeld von 150.000 Euro. Gespielt wird zunächst auf den Außenplätzen der Haller Tennis-Arena auf Hartplatz sowie auf den Ascheplätzen des TC Blau-Weiss Halle. Bis zum 9. August dürfen in Halle täglich bis zu jeweils 300 Zuschauer die Matches auf den beiden Anlagen verfolgen. Die weiteren Spielorte bis zum 30. August müssen noch bestätigt werden.