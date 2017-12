Mittelhandbruch: Olympia für Skicrosser Hronek weit weg

München (SID) - Für Skicrosser Tim Hronek (Unterwössen) ist der Traum von der Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang wahrscheinlich geplatzt. Der 22-Jährige erlitt nach Angaben des Deutschen Skiverbandes (DSV) bereits kurz vor Weihnachten beim Weltcup in Innichen (Italien) einen Bruch der rechten Mittelhand. Laut DSV wird Hronek konservativ behandelt und kann bei "optimalem Heilungsverlauf in wenigen Wochen wieder im Weltcup starten".

Die rechtzeitige Rückkehr von Tim Hronek ist ungewiss © SID

Hronek hatte bislang nur die halbe Olympia-Norm erfüllt. Für die Olympia-Qualifikation benötigt er eine weitere Platzierung unter den Top 15. Vor den Winterspielen (9. bis 25. Februar) stehen allerdings nur noch die Weltcups in Idre Fjall/Schweden (13./14. Januar) und Nakiska/Kanada (20. Januar) auf dem Programm.