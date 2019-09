Mixed-Premiere: Deutsche Staffel schafft es nicht ins Finale

Doha (SID) - Die deutsche Staffel ist bei der Leichtathletik-WM in Doha bei der Mixed-Premiere über 4x400 m am Finale (Sonntag, 21.35 Uhr MESZ) vorbeigelaufen. Marvin Schlegel (Dortmund), Luna Bulmahn (Hannover), Karolina Palitzsch (Berlin) und Manuel Sanders (Chemnitz) kamen nach 3:17,85 Minuten lediglich auf Rang sieben in ihrem Vorlauf ins Ziel.

Die deutsche Mixed-Staffel verpasste das Finale in Doha © SID

Die favorisierten USA hinterließen in Weltrekordzeit von 3:12,43 Minuten den stärksten Eindruck, auch Polen (3:15,47) überzeugte.

Die Mixed-Staffel steht erstmals im Programm bei einer großen internationalen Meisterschaft. Ausgetragen wurde der Wettbewerb allerdings schon bei den World Relays, der inoffiziellen Staffel-WM.