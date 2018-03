Mixed-Staffel: Eskau, Ehler und Lehmker holen Bronze

Pyeongchang (SID) - Andrea Eskau hat bei den Paralympics in Pyeongchang ihre sechste Medaille gewonnen. Die 46 Jahre alte Athletin vom USC Magdeburg holte im Langlauf in der Mixed-Staffel zusammen mit Alexander Ehler (Kirchzarten) und Steffen Lehmker (Clausthal-Zellerfeld) über 4x2,5 km Bronze hinter der Ukraine und Kanada. Eskau lief zwei Runden.

Andrea Eskau holt in Pyeongchang ihre sechste Medaille © SID

Für Ehler und Lehmker war es die erste Medaille in Südkorea. Eskau hatte bereits Gold im Biathlon über 10 und 12,5 km sowie Silber im Langlauf über 12,5 km, 5 km und im Sprint geholt. Für sie war es insgesamt die 15. Medaille bei Paralympics in ihrer erfolgreichen Karriere. Achtmal gewann die querschnittsgelähmte Athletin, die im Sommer mit dem Handbike startet, bisher Gold, davon viermal im Winter.

Für das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) stehen bisher 17 Medaillen in der Bilanz, sechs davon in Gold. Dazu kommen acht Silbermedaillen und dreimal Bronze. In Sotschi 2014 waren es 15 (9-5-1) gewesen, davon allerdings neun Goldmedaillen.