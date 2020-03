Moderner Fünfkampf: WM auf den Herbst verschoben

Köln (SID) - Im Zuge der Coronakrise und der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio auf das kommende Jahr hat der Weltverband des Modernen Fünfkampfes (UIPM) die für Ende Mai angesetzte Weltmeisterschaft in Cancun/Mexiko verschoben. Stattdessen sollen die Titelkämpfe im späten September oder Oktober stattfinden. Zudem sagte die UIPM die gesamte Weltcup-Saison ab.

"Die Krise ist in Europa in den vergangenen Tagen und Wochen eskaliert. Die Reise- und Trainingsbeschränkungen in vielen Ländern haben zur Folge, dass sich die Athleten nicht mehr auf Wettkämpfe im Mai und Juni vorbereiten können", teilte der Verband mit.