Modric in Kroatien Sportler des Jahres 2018

Zagreb (SID) - Weltfußballer und Vizeweltmeister Luka Modric (33) ist in seiner Heimat Kroatien zum Sportler des Jahres 2018 gekürt worden. Bei den Frauen triumphierte Diskuswerferin Sandra Perkovic (28), die bei der EM in Berlin zum fünften Mal in Folge Europameisterin geworden war. Die kroatische Fußball-Nationalmannschaft wurde zum besten Team des Jahres gewählt.

Luka Modric ist Sportler des Jahres in Kroatien © SID

Die Wahl wurde von der Sport-Tageszeitung Sportske Novosti durchgeführt, insgesamt nahmen 322 Journalisten teil.

Modric gewann 2018 mit Real Madrid zum dritten Mal in Serie die Champions League und wurde bei der Weltmeisterschaft in Russland zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt.