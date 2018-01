Mönchengladbach verliert Testspiel in Düsseldorf

Düsseldorf (SID) - In einem kurzfristig angesetzten Testspiel hat Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf 0:2 (0:2) verloren. In der leeren Düsseldorfer Esprit Arena erzielten Rouwen Hennings (22.) und Benito Raman (36.) die Tore für die Gastgeber. Für Gladbach stand zwei Tage nach dem 1:2 in der Bundesliga beim 1. FC Köln die zweite Garde auf dem Feld.