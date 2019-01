Mörder von Eiskunstläufer Ten zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt

Almaty (SID) - Die beiden Mörder des ehemaligen Weltklasse-Eiskunstläufers Denis Ten aus Kasachstan sind am Donnerstag von einem Gericht in Almaty für schuldig befunden und zu Gefängnisstrafen von jeweils 18 Jahren verurteilt worden. Ten, der nur 25 Jahre alt wurde, hatte die beiden Angeklagten überrascht, als sie zwei Außenspiegel seines Wagens stehlen wollten.

Denis Tens Mörder wurden verurteilt © SID

Der Eiskunstläufer, 2014 bei den Winterspielen von Sotschi Gewinner der Bronzemedaille, war am 19. Juli in seiner Heimatstadt daraufhin von den beiden Männern mit einem Messer so schwer verletzt worden, dass er wenige Stunden später in einem Krankenhaus verblutete. Die beiden Täter wurden kurze Zeit später gefasst.

Ten, Vize-Weltmeister von 2013, war einer der populärsten Sportler seines Landes. Bekannt wurde er auch als Gesicht der Kandidatur Almatys für die Olympischen Winterspiele 2022, die nach einem knappen Wahlausgang aber 2015 an die chinesische Hauptstadt Peking vergeben wurden.