Mörder von NFL-Spieler McKnight zu 30 Jahren Haft verurteilt

New Orleans (SID) - Ein Gericht in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana hat Ronald Gasser für den Mord an dem früheren Football-Profi Joe McKnight aus der NFL zu 30 Jahren Haft verurteilt. Bereits im Januar war der 56-Jährige wegen Totschlags für schuldig befunden worden.

Joe McKnight spielte unter anderem für die New York Jets © SID

Im Dezember 2016 hatte Gasser den damals 28 Jahre alten ehemaligen Running Back der NFL-Klubs New York Jets und Kansas City Chiefs erschossen, als dieser nach einer Hetzjagd der Beiden an einer Autobahn-Ausfahrt in New Orleans an das Fenster von Gassers Auto herangetreten war.