Monte Carlo: Frühes Aus für Gojowczyk

Monte Carlo (SID) - Tennisprofi Peter Gojowczyk ist beim ATP-Masters in Monte Carlo in der ersten Runde gescheitert. Der Weltranglisten-50. aus München unterlag dem Spanier Roberto Bautista Agut bei der mit 5,238 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung nach 80 Minuten 4:6, 3:6.

Peter Gojowczyk scheidet in der ersten Runde aus © SID

Gojowczyk stand als einer von sechs deutschen Profis im Teilnehmerfeld. Mischa Zverev hatte am Sonntag die zweite Runde erreicht, sein Bruder Alexander (beide Hamburg) ist nach einem Freilos automatisch weiter. Am Montag tritt Florian Mayer (Bayreuth) gegen Gilles Muller (Luxemburg) an, Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und Jan-Lennard Struff (Warstein) sind erst am Dienstag im Einsatz.