Monza: Leclerc auch nach Boxenstopps an der Spitze, Vettel weit zurück

Monza (SID) - Charles Leclerc kämpft beim Großen Preis von Italien aussichtsreich um den ersten Ferrari-Heimsieg seit 2010, Sebastian Vettel fährt dagegen sein eigenes Rennen im hinteren Feld. Leclerc führt auch nach den Boxenstopps vor dem Mercedes-Duo aus Weltmeister Lewis Hamilton und Valtteri Bottas, Hamilton macht dem Monegassen allerdings Druck. Vettel liegt kurz nach der Rennhalbzeit nur auf dem 15. Platz.

Sebastian Vettel leistet sich einen groben Fahrfehler © SID

Der Heppenheimer hatte sich das Heimrennen in Monza mit einem erneuten haarsträubenden Fehler schon früh verdorben. In der siebten Runde leistete Vettel sich auf Rang vier liegend einen Dreher. Bei der Rückkehr auf die Strecke touchierte er zudem das Auto von Racing-Point-Pilot Lance Stroll. Vettel musste sich einen neuen Frontflügel holen und fiel ans Ende des Feldes zurück, anschließend musste er wegen des Manövers gegen Stroll für eine Zehn-Sekunden-Strafe erneut an die Box.