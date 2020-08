Moto2: Angeschlagener Schrötter in Brünn nur auf Platz 15

Köln (SID) - Der angeschlagene Motorrad-Pilot Marcel Schrötter (Kalex) hat beim vierten WM-Lauf der Moto2 in Brünn nur einen Punkt geholt. Der 27-Jährige aus Vilgertshofen belegte beim Großen Preis von Tschechien den 15. Platz. Enea Bastianini (Kalex) sicherte sich in der zweithöchsten Motorenklasse den zweiten Sieg in Folge und übernahmet damit die Gesamtführung.

Moto2: Marcel Schrötter landete auf Rang 15 © SID

Schrötter startete von Platz sieben in das Rennen und erwischte zunächst einen guten Start, bei dem er sich um einen Rang verbesserte. In den folgenden Runden hatte er aber Probleme und fiel immer weiter zurück. Der 27-Jährige kämpft immer noch mit den Folgen einer Arm-Verletzung.

Am Sonntagvormittag gewann der Italiener Dennis Foggia (Honda) das Rennen in der Moto3 vor dem Gesamtführenden Albert Arenas (Spanien/KTM) und dem Japaner Ai Ogura (Honda). Arenas hatte nach seinem Sturz vergangene Woche in Jerez/Spanien noch Probleme mit einer Knöchelverletzung.

Das nächste Rennen steigt am 16. August in Spielberg/Österreich. Der ursprüngliche Rennkalender der Motorrad-WM war aufgrund der Corona-Pandemie über den Haufen geworfen worden.