Moto2: Nichts zu holen für Schrötter

Köln (SID) - Motorrad-Pilot Marcel Schrötter (Vilgertshofen) hat in Alcaniz/Spanien ein Rennwochenende zum Vergessen erlebt. Beim Großen Preis von Teruel fuhr der 27-Jährige in der Moto2 auf den enttäuschenden 20. Platz und holte keinen WM-Punkt. Beim zwölften Saisonlauf ging Schrötter zum dritten Mal in diesem Jahr leer aus.

Marcl Schrötter fuhr in Spanien mit gebrochenen Zehen © SID

In der Gesamtwertung gab es eine Wachablösung: Der Brite Sam Lowes gewann überlegen und schob sich mit jetzt 178 Punkten an Enea Bastianini (171) vorbei, der hinter Fabio Di Giannantonio Dritter wurde. Auf Rang drei des Klassements liegt weiter Luca Marini (alle Italien/155), Halbbruder von MotoGP-Superstar Valentino Rossi.

Schrötter ging von Startplatz 16 ins Rennen und schaffte es nicht, sich unter die besten 15 zu schieben - im Gegenteil. Erstmals in dieser Saison blieb der Kalex-Fahrer punktlos, wenn er die Zielflagge sah. In der Vorwoche war Schrötter auf demselben Kurs auf Platz 15 gefahren.