Moto2-Pilot Schrötter als Gaststarter in der ADAC TCR Germany

Köln (SID) - Moto2-Pilot Marcel Schrötter steigt erstmals auf vier Räder um: Am Wochenende wird der 27-Jährige, der sonst in der Motorrad-WM zu Hause ist, einen Gaststart in der Tourenwagenserie ADAC TCR Germany absolvieren. Schrötter geht im "VIP Auto" für das Hyundai Team Engstler an den Start, er wird einen Hyundai i30 N TCR fahren - und dabei sein erstes Autorennen überhaupt bestreiten.

Bald erstmals im Tourenwagen unterwegs: Marcel Schrötter © SID

"Ich habe schon immer davon geträumt. Es wird natürlich ein Sprung ins kalte Wasser", sagte Schrötter: "Ich bin schon sehr gespannt, wie sich das Auto anfühlen wird. Es wird sicher ungewohnt sein, keinen direkten Kontakt mit meinen Ellenbogen und Knien auf dem Asphalt zu haben, sondern in einem Auto zu sitzen."

2019 wurde Schrötter im Moto2-Rennen auf dem Sachsenring Dritter, aktuell belegt der Bayer den elften Rang in der WM-Gesamtwertung. In der ADAC TCR Germany, die im Rahmenprogramm des ADAC GT Masters fährt, ist Schrötter bei den beiden Rennen am Samstag (11.50 Uhr/Sport1) und Sonntag (11.30 Uhr/Sport1+) als Gaststarter nicht punkteberechtigt.