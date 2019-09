Moto2: Schrötter erleidet im Misano-Training Schlüsselbeinbruch

Köln (SID) - Für Motorradpilot Marcel Schrötter (26) ist das Rennwochenende beim Großen Preis von San Marino in Misano vorzeitig beendet. Der Kalex-Pilot aus Vilgertshofen zog sich bei einem Sturz im dritten Training der Moto2 einen Bruch des rechten Schlüsselbeins zu und wurde von den Rennärzten für nicht starttauglich erklärt. Dies teilte die MotoGP am Samstagmittag via Twitter mit.

Motorradpilot Marcel Schrötter verletzt sich im Training © SID

Details zum Unfallhergang wie auch zur voraussichtlichen Ausfalldauer des WM-Siebten waren zunächst nicht bekannt. Bereits in der kommenden Woche steht in Aragon der 14. WM-Lauf auf dem Programm.

Schrötter hatte vor der Sommerpause beim Heimrennen auf dem Sachsenring als Dritter seinen dritten Podiumsplatz des Jahres geholt, er konnte seine Form in den nachfolgenden drei Rennen aber nicht bestätigen.