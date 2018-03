Moto2: Schrötter zum WM-Auftakt Siebter

Doha (SID) - Marcel Schrötter (Vilgertshofen) ist zum Auftakt der Motorrad-WM nach einer überzeugenden Vorstellung in die Top 10 gefahren. Der Moto2-Pilot vom deutschen Team Intact GP belegte beim Großen Preis von Katar mit seiner Kalex den siebten Platz. Der Sieg in der mittleren Klasse ging an Francesco Bagnaia, für den Italiener war es der dritte Grand-Prix-Triumph insgesamt und der erste in der Moto2.

Platz sieben für Marcel Schrötter beim WM-Auftakt

"Ich habe einen super Start erwischt, aber die Jungs vorn hatten eine unglaubliche Pace. Ich hatte Probleme, dranzubleiben", sagte Schrötter bei Eurosport: "Runde für Runde bin ich besser in Schwung gekommen. Es war schon einmal ein guter Schritt, wir sind zufrieden."

Schrötter schob sich schnell um fünf Positionen bis auf Rang vier vor und konnte sich zunächst dort halten. Erst in den letzten fünf Runden fiel der 25-Jährige zurück. "Leider konnte ich die KTM's nicht hinter mir halten", sagte Schrötter, der weiter auf den ersten Podiumsplatz seiner Karriere warten muss. Das Stallduell gegen den Spanier Xavi Vierge (8.) gewann er.

Hinter Bagnaia kam sein italienischer Landsmann Lorenzo Baldassari auf den zweiten Platz, Dritter wurde Alex Marquez (Spanien/alle Kalex).