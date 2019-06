Moto3: Arbolino siegt im Fotofinish

Assen (SID) - Der italienische Motorrad-Pilot Tony Arbolino hat beim Großen Preis der Niederlande im Moto3-Rennen seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Beim achten Saisonlauf in Assen gewann der Honda-Pilot im Fotofinish vor seinem Markenkollegen und Landsmann Lorenzo Della Porta und dem Tschechen Jakub Kornfeil (KTM). Nach sieben verschiedenen Siegern in den ersten sieben Saisonrennen ist der 18-jährige Arbolino der erste Fahrer, der in diesem Jahr ein zweites Rennen für sich entscheiden konnte. Deutsche Fahrer sind in dieser Saison nicht am Start.