Moto3: Canet siegt in Brünn und erobert WM-Führung zurück

Köln (SID) - Der spanische Motorrad-Pilot Aron Canet hat das Moto3-Rennen beim Großen Preis von Tschechien in Brünn gewonnen und die WM-Führung zurückerobert. Der KTM-Fahrer gewann vor dem bisherigen WM-Spitzenreiter Lorenzo Dalla Porta (Italien/Honda) und dessen Landsmann Tony Arbolino (Honda). Canet führt mit 148 Punkten nun drei Zähler vor Dalla Porta. Deutsche Fahrer waren in der kleinsten Klasse nicht am Start.