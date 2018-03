MotoE-Serie: Elf Teams gehen 2019 an den Start

Doha (SID) - Elf Teams gehen im kommenden Jahr bei der Premiere der Elektromotorrad-WM an den Start. Es werden insgesamt 18 Maschinen vom italienischen Hersteller Energica eingesetzt. Das sagte Nicolas Goubert, Direktor der MotoE-Serie, beim WM-Auftakt in Doha/Katar.

"Wir hatten ein erstes Meeting mit allen Teams, die in der MotoE antreten. Wir werden fünf Stationen in Europa haben. Wir haben noch nicht entschieden, welche Strecken es sind", so Goubert. Unter anderem ist der deutsche Rennstall Intact GP dabei, auch das Sky Racing Team VR46 von Italiens MotoGP-Superstar Valentino Rossi gehört zur Teilnehmerliste.

Die E-Serie wird im Rahmenprogramm der Straßen-WM ausgetragen und vom italienischen Energiekonzern Enel gesponsert. Bei den Rennen kommt eine getunte Version des Modells Energica Ego zum Einsatz, das eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 250 km/h erreicht.