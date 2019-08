MotoGP 2020 erstmals mit 20 Rennen

Köln (SID) - Die Saison der MotoGP umfasst im kommenden Jahr erstmals 20 Rennen. Das geht aus dem vom Motorrad-Weltverband FIM veröffentlichten provisorischen Rennkalender hervor. Neu im Programm steht wie erwartet der KymiRing in Iitti, 40 km östlich der finnischen Hauptstadt Helsinki. Seine MotoGP-Premiere feiert Finnland am 12. Juli 2020.

Das 20. Rennen wird auf dem KymiRing in Iitti gefahren © SID

Angesteuert werden zudem die 19 Rennstrecken, die auch in diesem Jahr dabei sind. Der Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring findet am 21. Juni statt. Eröffnet wird die Saison erneut mit dem WM-Lauf in Losail/Katar (8. März), letzte Station ist am 15. November Valencia. Das in diesem Jahr im Herbst ausgetragene Rennen in Buriram/Thailand wird 2020 in den Frühling (22. März) vorgezogen.