MotoGP-Champion Marquez: "Bereit, in die Saison zu starten"

Doha (SID) - MotoGP-Weltmeister Marc Marquez blickt nach dem letzten von drei Testtagen auf dem Losail International Circuit nahe Doha/Katar zuversichtlich auf den WM-Auftakt. "Ich fühle mich bereit. Bereit, in die Saison zu starten. Wir sind noch nicht bei 100 Prozent, aber wir haben ein gutes Gefühl", sagte der spanische Honda-Werksfahrer.

Marquez blickt zuversichtlich auf den WM-Auftakt © SID

Der 26-Jährige spulte an den drei Testtagen 144 Runden ab und belegte den vierten Platz. Auf seinen Landsmann Maverick Vinales (Yamaha) an der Spitze des Klassements hatte Marquez knapp vier Zehntel Rückstand. "Wir sind eine Menge Runden gefahren. Das hat gut geklappt, und wir haben weitere Schritte gemacht", sagte Marquez.

Der fünfmalige Moto-GP-Weltmeister hatte sich im Dezember einem vierstündigen Eingriff an der Schulter unterzogen und Anfang Februar noch vermutet, dass er bis zum Saisonstart nicht bei 100 Prozent sein werde.

Das erste Rennen findet am 10. März ebenfalls auf dem Losail International Circuit statt. Der zweite Lauf wird am 31. März in Argentinien ausgetragen. Die deutschen Testfahrer Stefan Bradl (Zahling/Honda) und Jonas Folger (Oberbergkirchen/Yamaha) waren an allen drei Tagen nicht im Einsatz.