MotoGP: Honda verlängert mit Crutchlow

Köln (SID) - Die Honda Racing Corporation (HRC) setzt in der Motorrad-Königsklasse MotoGP weiter auf Cal Crutchlow. Der Vertrag mit dem Briten wurde vor dessen Heimrennen in Silverstone am Sonntag (14.00 Uhr MESZ/Eurosport) um ein Jahr bis 2020 verlängert.

Cal Crutchlow hat seinen Vertrag bei Honda verlängert © SID

Crutchlow fährt seit 2015 als Nachfolger von Stefan Bradl (Zahling) für das Honda-Satellitenteam LCR. 2013 war der 32-jährige Engländer mit Yamaha in seiner bislang besten MotoGP-Saison WM-Fünfter geworden, im Vorjahr belegte Crutchlow den neunten Platz. In der Königsklasse gewann er drei Rennen, zuletzt Anfang April in Argentinien.