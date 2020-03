MotoGP: Thailand-GP wird am 4. Oktober nachgeholt

Köln (SID) - Der wegen der Corona-Krise verschobene Thailand-GP der Motorrad-Weltmeisterschaft wird am 4. Oktober nachgeholt. Das teilte der Weltverband FIM am Donnerstag mit. Dafür wird der ursprünglich für dieses Datum angesetzte Große Preis von Aragon in Spanien um eine Woche auf den 27. September vorgezogen. Die weiteren Rennen im Kalender bleiben unverändert.

Der verschobene Thailand-GP findet am 4. Oktober statt © SID

Das Rennwochenende im thailändischen Buriram hätte eigentlich als zweite Saisonstation vom 20. bis 22. März über die Bühne gehen sollen, das grassierende Coronavirus zwang die Verantwortlichen aber zur Verschiebung. Der Saisonauftakt in Katar am kommenden Wochenende findet wegen verschärfter Einreisebestimmungen in dem Emirat ohne die Königsklasse MotoGP und somit nur mit der Moto2- und Moto3-Klasse statt.