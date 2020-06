MotoGP: WM-Lauf in Japan abgesagt

Köln (SID) - Auch der Große Preis von Japan in der Motorrad-Königsklasse MotoGP fällt in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie aus. Der vom 16. bis 18. Oktober geplante WM-Lauf wird ersatzlos gestrichen, wie Vermarkter Dorna am Montag mitteilte.

Das Rennen in Japan fällt der Corona-Pandemie zum Opfer © SID

Man arbeite "sehr hart daran, die Rennsaison wieder zu beginnen und so viele Events wie möglich auf die sicherste Art und Weise abzuhalten", sagte Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta, der erklärte, "dass die MotoGP bis Mitte November in Europa bleiben wird".

Aufgrund der Coronakrise steht noch nicht fest, wann die Saison beginnt. Mehrere Rennen, darunter auch der Große Preis von Deutschland am Sachsenring, sind bereits abgesagt worden.