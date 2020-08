MotoGP: Weltmeister Marquez fällt bis zu drei Monate aus

Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Motorrad-Weltmeister Marc Marquez wird dem Honda-Werksteam in der Königsklasse MotoGP weitere zwei bis drei Monate fehlen. Damit könnte sein bisheriger Ersatzfahrer Stefan Bradl in diesem Jahr noch zu mehreren Einsätzen kommen. "Das Ziel ist Marcs Rückkehr, sobald sein Arm wieder vollständig gesund ist", teilte das Team am Sonntag mit. Nach derzeitigem Stand endet die Saison am 22. November.

Marc Marquez (l.) fällt bis zu drei Monate aus © SID

Marquez hatte sich bei einem Sturz beim Saisonauftakt im spanischen Jerez den rechten Oberarm gebrochen. Inzwischen wurde er zweimal operiert, ein früher Comebackversuch wenige Tage nach dem ersten Eingriff war gescheitert.

Bradl hatte bei seinen ersten beiden Auftritten in Brünn/Tschechien und Spielberg jeweils nur den letzten Platz belegt.