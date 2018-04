Motorrad: Aegerter fällt nach Trainingsunfall aus

Köln (SID) - Motorrad-Pilot Dominique Aegerter vom deutschen Team Kiefer Racing hat sich bei einem Trainingssturz mit einer Enduro verletzt und fällt für den nächsten WM-Lauf in Jerez/Spanien (6. Mai) aus. Das gab der Moto2-Rennstall am Freitag bekannt.

Dominique Aegerter hat sich beim Training verletzt © SID

Der Schweizer, nach drei Saisonrennen mit 16 Punkten WM-Zehnter, hat sich eine längere Fissur an der Becken-Schaufel zugezogen. Aegerter wird am Freitag oder am Samstag operiert.