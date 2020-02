Motorrad: Cortese bleibt in der Superbike-WM

Köln (SID) - Der zweimalige Motorrad-Weltmeister Sandro Cortese hat kurz vor dem Auftakt der Superbike-WM doch noch einen Arbeitgeber gefunden. Der Bergheimer unterschrieb einen Vertrag beim italienischen Rennstall Pedercini Kawasaki. "Ich bin mega glücklich, dass ich so kurzfristig noch ein Team für diese Saison gefunden habe. Es war ein sehr harter und schwieriger Winter für mich", sagte Cortese.

Cortese (r.) auch im nächsten Jahr in der Superbike-WM © SID

Bereits in zwei Wochen steht der WM-Auftakt auf Phillip Island in Australien auf dem Programm. Cortese hatte sein Rookie-Jahr für Yamaha 2019 auf dem zwölften Gesamtrang beendet und sich anschließend einer Schulteroperation unterzogen. "Der Heilprozess hat sich ewig lange hingezogen. Doch jetzt habe ich alles überstanden, bin wieder topfit", so Cortese.