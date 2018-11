Motorrad: Cortese wechselt in die Superbike-WM

Köln (SID) - Der frühere Moto3-Weltmeister Sandro Cortese setzt seine Karriere in der Superbike-WM fort. Dies teilte der 28 Jahre alte Motorrad-Pilot aus Berkheim am Freitag mit. Cortese, der erst Ende Oktober den Supersport-Titel geholt hatte, wird 2019 für das GRT Yamaha Team fahren.

Sandro Cortese wechselt in die Superbike-WM © SID

"Zuerst als Rookie den Titel in der Supersport-Klasse zu gewinnen und dann in die Superbike-WM aufzusteigen, ist wie ein Traum für mich", sagte Cortese: "Ich bin überglücklich, ein Teil dieses neuen Projekts zu sein. Obwohl es ein großer Schritt für mich sein wird, freue ich mich auf diese Herausforderung."

Cortese wird in der Superbike-WM auf einer 1000ccm Yamaha YZF-R1 sitzen. "Ich bin noch nie in meiner Karriere ein so PS-starkes Motorrad gefahren. Dieses Bike wird körperlich viel anstrengender zu beherrschen sein", sagte der Allgäuer: "Ich werde auf jeden Fall im Winter hart an meiner Fitness arbeiten müssen, um sicherzustellen, dass ich für diese Herausforderung bereit bin."