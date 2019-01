Motorrad-Kalender bestätigt: Rennen auf dem Sachsenring am 7. Juli

Köln (SID) - Der Motorrad-Weltverband FIM hat den WM-Kalender für die neue Saison bestätigt. Wie bereits in der Anfang November veröffentlichten provisorischen Liste vermerkt, wird der Große Preis von Deutschland auf dem Sachsenring am 7. Juli über die Bühne gehen. Es wird 2019 wie zuletzt 19 Läufe geben.

Los geht es wie üblich in Doha/Katar. Das Auftaktrennen findet am 10. März statt. Zum Finale in Valencia kommt es am 17. November. - Der WM-Kalender im Überblick:

10. März: Großer Preis von Katar in Doha

31. März: Großer Preis von Argentinien in Termas de Rio Hondo

14. April: Großer Preis von Amerika in Austin/Texas

05. Mai: Großer Preis von Spanien in Jerez

19. Mai: Großer Preis von Frankreich in Le Mans

02. Juni: Großer Preis von Italien in Mugello

16. Juni: Großer Preis von Katalonien in Barcelona

30. Juni: Großer Preis der Niederlande in Assen

07. Juli: Großer Preis von Deutschland auf dem Sachsenring

04. August: Großer Preis von Tschechien in Brünn

11. August: Großer Preis von Österreich in Spielberg

25. August: Großer Preis von Großbritannien in Silverstone

15. September: Großer Preis von San Marino in Misano

22. September: Großer Preis von Aragon in Alcaniz

06. Oktober: Großer Preis von Thailand in Buriram

20. Oktober: Großer Preis von Japan in Motegi

27. Oktober: Großer Preis von Australien in Phillip Island

03. November: Großer Preis von Malaysia in Sepang

17. November: Großer Preis von Valencia