Motorrad: Kurve in Austin nach Nicky Hayden benannt

Austin (SID) - In Gedenken an den im Vorjahr tödlich verunglückten Motorrad-Piloten Nicky Hayden trägt eine Kurve auf der US-Rennstrecke in Austin/Texas künftig den Namen des Amerikaners. Turn 18 heißt zu Ehren des früheren Weltmeisters ab sofort "Hayden Hill", das wurde am Rande des WM-Laufes auf dem Circuit of the Americas bekannt gegeben. Auf den Rasen an der Kurve wurde Haydens Nummer (69) gesprüht.

Nicky Hayden starb 2017 nach einem Fahrradunfall © SID

"Kentucky Kid" Hayden, 2006 Champion in der Königsklasse MotoGP, starb am 22. Mai 2017 an den Folgen eines schweren Fahrradunfalls. Der 35-Jährige war in Italien nahe Rimini mit einem Auto kollidiert.