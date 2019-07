Motorrad-Nachwuchsserie "Northern Talent Cup" kommt 2020

Hohenstein-Ernstthal (SID) - Eine neue Nachwuchsserie soll unter anderem jungen Rennfahrern aus Deutschland den Weg in die Motorrad-Weltmeisterschaft ebnen. 2020 wird der "Northern Talent Cup" eingeführt, ein gemeinsames Projekt von ADAC, WM-Vermarkter Dorna und Hersteller KTM. Das gaben die drei Partner am Rande des WM-Laufes am Sachsenring bekannt.

Öttl ist der bisher letzte deutsche Fixstarter der Moto3 © SID

Die Maßnahme ist eine Reaktion auf die derzeitige Übermacht der Piloten aus Spanien und Italien. Im neuen Wettbewerb werden nur Teilnehmer aus Mittel- und Nordeuropa dabei sein, die 24 Starter im Alter von 12 bis 17 Jahren fahren allesamt eine 250ccm-KTM, 92 kg leicht und 46 PS stark. Der seit 1993 ausgetragene ADAC Junior Cup wird für die neue Serie nach diesem Jahr geopfert.

"Es war uns wichtig, dass eine junge Familie ein solches Bike bezahlen kann", sagte KTM-Motorsportdirektor Pit Beirer: "Es soll die Fahrer auf die Moto3 vorbereiten." Die Dorna bezuschusst das Projekt, gefahren werden insgesamt 14 Rennen an sieben Stationen. Der Auftakt findet am Sachsenring statt.

Philipp Öttl (Ainring) war 2013 der bislang letzte deutsche Fahrer, der als Fixstarter in die Moto3 eingestiegen ist. In diesem Jahr gibt es keinen deutschen Piloten in der kleinsten Klasse, auch in der Königsklasse MotoGP nicht. In der Moto2 sind Marcel Schrötter (Vilgertshofen), Öttl und Lukas Tulovic (Eberbach) unterwegs.