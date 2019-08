Motorrad: Österreich bis 2025 im WM-Kalender

Termas de Río Hondo (SID) - Die Motorrad-WM macht bis mindestens 2025 alljährlich Station auf dem Red-Bull-Ring im österreichischen Spielberg. Der WM-Vermarkter Dorna und die Organisatoren einigten sich auf eine vorzeitige Verlängerung des 2020 auslaufenden Vertrages um fünf Jahre. 2016 war der Motorrad-Zirkus erstmals seit 1997 wieder in die Alpenrepublik zurückgekehrt. Die Strecke ist bei den Fahrern extrem beliebt.

Rennen in Österreich bleibt Termin im WM-Kalender © SID

"Die Motorrad-WM ist eine der attraktivsten Rennserien im Motorsport", sagte Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz, "sie bietet Rennsport in seiner reinsten Form." In Spielberg finden am Sonntag (ServusTV und DAZN) die Rennen in den Klassen Moto3, Moto2 und der Königsklasse MotoGP statt.