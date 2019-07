Motorrad: Öttl auch am Sachsenring nicht am Start

Hohenstein-Ernstthal (SID) - Motorrad-Pilot Phillip Öttl (Ainring) muss auch beim Heim-Grand-Prix am Sachsenring passen. Der 23-Jährige kuriert weiterhin die Folgen einer bei einem Trainingssturz erlittenen Gehirnerschütterung aus. Das teilte das KTM-Tech3-Team am Donnerstagvormittag mit, der Moto2-Lauf steigt am Sonntag (12.20 Uhr/ServusTV und DAZN). Einen Ersatzfahrer schickt der Rennstall nicht ins Rennen.

Öttl kann in Barcelona nach einem Sturz nicht starten © SID

Öttl hatte zuletzt bereits den Großen Preis von Katalonien in Barcelona und das Rennen im niederländischen Assen verpasst. Er fährt seine erste Saison in der Moto2-Klasse, einen WM-Punkt hat Öttl noch nicht geholt.